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Библиотека №76 приглашает жителей района отметить День семьи вместе
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Библиотека №76 приглашает жителей района отметить День семьи вместе 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
По случаю праздника Дня семьи, любви и верности в сокольнической библиотеке на Барболина состоится концертная программа с участием ансамбля «Сестры Буровы».
Этот праздник отмечается в нашей стране восьмого июля, в день православных Муромских святых Петра и Февронии. Впервые его отпраздновали в 2008 году.
По словам сотрудников библиотеки, в честь Дня семьи в культурном учреждении будет дан концерт «Любовь и вера — слагаемые семьи», зрителями которого могут стать все желающие жители Сокольников и всего Восточного округа.
На концерте выступит ансамбль «Сестры Буровы». Этот творческий коллектив уже не раз радовал зрителей Лермонтовки своими яркими номерами, красочными костюмами, мастерским исполнением частушек и народных песен.
Мероприятие пройдет при поддержке Центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски».
Итак, всех желающих посетить концерт ждут 8 июля в 15 часов в помещении библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова. расположенной по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлено библиотекой №76.
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