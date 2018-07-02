Библиотека №76 приглашает жителей района отметить День семьи вместе

По случаю праздника Дня семьи, любви и верности в сокольнической библиотеке на Барболина состоится концертная программа с участием ансамбля «Сестры Буровы».

Этот праздник отмечается в нашей стране восьмого июля, в день православных Муромских святых Петра и Февронии. Впервые его отпраздновали в 2008 году.

По словам сотрудников библиотеки, в честь Дня семьи в культурном учреждении будет дан концерт «Любовь и вера — слагаемые семьи», зрителями которого могут стать все желающие жители Сокольников и всего Восточного округа.

На концерте выступит ансамбль «Сестры Буровы». Этот творческий коллектив уже не раз радовал зрителей Лермонтовки своими яркими номерами, красочными костюмами, мастерским исполнением частушек и народных песен.

Мероприятие пройдет при поддержке Центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски».

Итак, всех желающих посетить концерт ждут 8 июля в 15 часов в помещении библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова. расположенной по адресу: ул. Барболина, 6.

Фото: предоставлено библиотекой №76.