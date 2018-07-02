Парад семьи в честь Дня любви и верности пройдет в Петрозаводске

В праздничном шествии могут зарегистрироваться все желающие.

Принимаются заявки на участие в Параде семьи в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности. Праздничное шествие пройдёт в Петрозаводске 8 июля вдоль набережной Онежского озера, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Регистрация и формирование колонны участников Парада семьи начнётся с 11.20 у пешеходной территории Речного вокзала (начало велосипедной дорожки). В 12 часов колонна начнёт движение вдоль набережной Онежского озера до ротонды. В 13.00 в ротонде состоится праздничная программа с участием творческих и семейных коллективов, а также лотерея с розыгрышем подарков.

Россия сильна своими традиционными культурными и духовными ценностями, важнейшими из которых являются брак, семья, материнство. Яркое мероприятие объединяет всех нас: и молодые семьи, и семьи со стажем, творческую интеллигенцию нашего города, представителей молодёжных организаций, лидеров общественного мнения. И это не случайно. Сегодня каждый понимает: чем бы человек ни занимался в жизни, каким бы ни был его социальный статус, если дома его ждёт любящая семья, любые жизненные трудности кажутся незначительными. Если все мы будем объединяться вокруг наших общенациональных интересов, если у нас будут большие, крепкие семьи — наша страна будет сильной и процветающей, — говорится в обращении организаторов парада — Карельского отделения Фонда «Женщины за жизнь».

Предварительная регистрация участников парада в социальной сети «ВКонтакте» будет возможна до 00:00 7 июля 2018 года.