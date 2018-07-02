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Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Щербинке
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Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 43 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Центральная библиотека городского округа Щербинка
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка 5 июля.
Встречу назвали «Однажды и на всю жизнь». Сотрудники Центральной библиотеки подготовят тематическую презентацию и мастер-класс «Ромашковое счастье».
Начать праздничное мероприятия запланировали в 13:00. Вход свободный для всех желающих, отметили на официальном сайте Центральной библиотеки городского округа Щербинка.
Отметим, что ранее в учреждении открыли иллюстративно-тематическую выставку «Дело вкуса». На экспозиции выставили книги о приготовлении блюд.
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