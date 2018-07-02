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Губернатор: создание ТОР в Ростове Ярославской области позволит привлечь 2,3 млрд рублей
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Губернатор: создание ТОР в Ростове Ярославской области позволит привлечь 2,3 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Ростове Великом Ярославской области поможет привлечь инвестиции в размере более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал решение о создании территории опережающего развития в Ростове.
"Планируем, что создание ТОСЭР привлечет в Ростов более 2,3 млрд рублей инвестиций. Для жителей появятся около 500 рабочих мест", — написал губернатор.
По данным департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, в новом статусе Ростов готов развивать множество направлений экономической деятельности — сельское хозяйство, легкую, пищевую, химическую промышленность и другие отрасли. Градообразующим предприятием моногорода является Ростовский оптико-механический завод.
Ростов уже третий город в Ярославской области, где создана территория опережающего развития. Ранее такой статус получили Тутаев и Гаврилов-Ям. «На сегодняшний день правительством области уже заключены 14 предварительных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР в моногородах Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев о намерениях реализовать инвестиционные проекты», — сообщает пресс-служба региона.
В соответствии с федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ», в границах ТОСЭР устанавливается особый правовой режим предпринимательской деятельности, целью создания таких территорий является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для местных жителей.
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