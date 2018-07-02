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В Выхине-Жулебине пройдет концерт в честь Дня семьи, любви и верности
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В Выхине-Жулебине пройдет концерт в честь Дня семьи, любви и верности 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Во вторник, 3 июля жителей района Выхино-Жулебино приглашают на праздничный концерт, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности — «История любви». Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Посетители смогут насладиться песнями о любви, верности и дружбе в исполнении вокального коллектива «Орфей».
Концерт пройдет по адресу: Ташкентская улица, дом 18, корп.1. Начало в 15.00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет. Связаться с организаторами можно по телефону: 8 (495) 372-02-15.
(ап)
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