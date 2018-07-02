В Выхине-Жулебине пройдет концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Во вторник, 3 июля жителей района Выхино-Жулебино приглашают на праздничный концерт, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности — «История любви». Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— Посетители смогут насладиться песнями о любви, верности и дружбе в исполнении вокального коллектива «Орфей».

Концерт пройдет по адресу: Ташкентская улица, дом 18, корп.1. Начало в 15.00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет. Связаться с организаторами можно по телефону: 8 (495) 372-02-15.

(ап)