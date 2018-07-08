В Самарской области 514 пар приурочили брак ко Дню семьи, любви и верности 

Актеры новокуйбышевского театра сыграли свадьбу 8 июля
В воскресенье, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этому празднику приурочили своё бракосочетание более 500 жителей Самарской губернии.
В частности, в День семьи, любви и верности вступили в брак актеры новокуйбышевского театра-студии «Грань» Кирилл Стерликов и Екатерина Кажаева.
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— Всего в праздничные дни 514 пар создали семью, — сообщили в администрации губернатора Самарской области.
Также 8 июля в регионе чествовали пары, прожившие в браке более 50 лет. Их поздравил глава области Дмитрий Азаров.
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Врио губернатора отметил, что в постсоветский период Самарская область одной из первых создала институты поддержки многодетных семей, и сегодня этот опыт широко распространяется по всей стране.