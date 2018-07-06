Уникальная выставка «Два века Петипа. История русского балета» в самарской библиотеке 

Французский мастер русского балета Мариус Петипа, чье творчество является целой эпохой, оказавшей огромное влияние на развитие российского балета, более полувека жил и творил в Петербурге. В Россию Мариус Иванович Петипа приехал в 1847 году по приглашению директора Императорских театров. И в русской балетной школе начинается, как позже его назовут, «Золотой век Петипа» — время блистательных балетов и ярких экспериментов. Свою карьеру в России Мариус Петипа начинает как танцовщик. Фото: rusinn.com На его первом выступлении в Петербурге присутствовал сам Николай Первый, который был настолько впечатлен и спектаклем, и артистизмом Петипа, что спустя несколько дней преподнес артисту драгоценный перстень. С 1855 года Петипа начинает преподавать в Петербургском театральном училище, а в 1858 году впервые выступает в роли балетмейстера. В 1869 году он становится главным балетмейстером петербургской труппы и занимает данную должность вплоть до 1903 года. Мариус Петипа внес неоценимый вклад в развитие русской классической школы танца. До сих пор блистательные постановки, созданные великим балетмейстером, украшают репертуары многих театров. Всего же Мариус Петипа успел поставить около 70 балетов в России, причем более половины из них — это оригинальные постановки. Практически все они имели оглушительный успех и большинство спектаклей не сходили с театральных афиш несколько десятков лет. Эту популярность сам балетмейстер объяснял особым подходом к постановке, он считал, что каждую зритель должен воспринимать как «великолепное зрелище». Мариус Петипа. Фото: balet24.ru Выставка «Два века Петипа» позволит зрителю ощутить богемную атмосферу конца 19 — начала 20 века: приглушенное освещение, мерцающий свет старинных ламп, появляющиеся, как в дымке, на стене фотографии, балетные костюмы, предметы интерьера. Уникальный материал из фонда библиотеки расскажет гостям о балетном искусстве, жизненном и творческом пути не только Мариуса Петипа, но и других известных балетмейстеров, хореографов, танцовщиков. В экспозиции также представлены материалы из личного собрания театроведа, заслуженного работника культуры России Светланы Петровны Хумарьян и Самарского академического театра оперы и балета. В рамках проекта состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.