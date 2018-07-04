Супружеские пары Центрального округа поздравят в Екатерининском парке

Супружеские пары Центрального административного округа поздравят с Днем семьи, любви и верности 6 июля в Екатерининском парке.

— В парке состоится конкурс. Семьи ЦАО начали подавать на него заявки еще с апреля. Теперь представители префектуры округа и сотрудники Департамента социальной защиты населения Москвы наградят лучшие пары в различных номинациях, таких как «Долгая история союза», «Крепость отношений», «Благополучие семьи» и других, — рассказала один из организаторов мероприятия Вероника Бондарь.

Она добавила, что супругам вручат подарки, цветы и грамоты.

Кроме того, на празднике состоятся мастер-классы, игры и презентация проекта «Московское долголетие». Для детей в парке будет работать батут.

Всех желающих поучаствовать в мероприятии ждут к 15:00.