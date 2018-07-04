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Супружеские пары Центрального округа поздравят в Екатерининском парке
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Супружеские пары Центрального округа поздравят в Екатерининском парке 

Управа района Мещанский города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Супружеские пары Центрального административного округа поздравят с Днем семьи, любви и верности 6 июля в Екатерининском парке.
— В парке состоится конкурс. Семьи ЦАО начали подавать на него заявки еще с апреля. Теперь представители префектуры округа и сотрудники Департамента социальной защиты населения Москвы наградят лучшие пары в различных номинациях, таких как «Долгая история союза», «Крепость отношений», «Благополучие семьи» и других, — рассказала один из организаторов мероприятия Вероника Бондарь.
Она добавила, что супругам вручат подарки, цветы и грамоты.
Кроме того, на празднике состоятся мастер-классы, игры и презентация проекта «Московское долголетие». Для детей в парке будет работать батут.
Всех желающих поучаствовать в мероприятии ждут к 15:00.
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