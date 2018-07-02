Супружеские пары пригласили на окружное мероприятие в Екатерининский парк в День семьи, любви и верности

Супружеские пары со всего Центрального административного округа пригласили на мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Чествовать союзы будут 6 июля в Екатерининском парке.

Как отметила, Вероника Бондарь, соорганизатор мероприятия, поздравлять супружеские пары будут представители префектуры ЦАО и Департамента социальной защиты населения Москвы

— Семьи подавали заявки для участия в конкурсе еще с апреля. Теперь мы все соберемся, чтобы наградить лучших в различных номинациях: долгая история союза, крепость отношений, благополучие семьи и других. Мы поздравим супругов, вручим им подарки, цветы и грамоты, — поделилась Вероника Бондарь.

Она рассказала, что на мероприятии будет представлена обширная культурная программа: мастер-классы, игры, презентация направлений проекта «Московское долголетие». Кроме того, оборудуют батут для детей.

Начало праздника в 15:00.