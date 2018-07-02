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Супружеские пары пригласили на окружное мероприятие в Екатерининский парк в День семьи, любви и верности
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Супружеские пары пригласили на окружное мероприятие в Екатерининский парк в День семьи, любви и верности 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 28 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Супружеские пары со всего Центрального административного округа пригласили на мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Чествовать союзы будут 6 июля в Екатерининском парке.
Как отметила, Вероника Бондарь, соорганизатор мероприятия, поздравлять супружеские пары будут представители префектуры ЦАО и Департамента социальной защиты населения Москвы.
— Семьи подавали заявки для участия в конкурсе еще с апреля. Теперь мы все соберемся, чтобы наградить лучших в различных номинациях: долгая история союза, крепость отношений, благополучие семьи и других. Мы поздравим супругов, вручим им подарки, цветы и грамоты, — поделилась Вероника Бондарь.
Она рассказала, что на мероприятии будет представлена обширная культурная программа: мастер-классы, игры, презентация направлений проекта «Московское долголетие». Кроме того, оборудуют батут для детей.
Начало праздника в 15:00.
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