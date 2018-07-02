Пособие на первенца назначено 2 166 жительницам Татарстана, сообщает минтруда республики по данным на 1 июля 2018 года.
Размер пособия для татарстанских мам в 2018 году — 8490 рублей. Он равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в республике за 2 квартал 2017 года. Выплата назначается на срок один год. Для продления необходимо будет вновь обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Право на пособие на первенца имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. У матери и ребенка обязательно должно быть гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории РФ. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Татарстан за второй квартал 2017 года (9142руб. х 1,5=13 713 руб.). По прогнозам, в Татарстане на получение ежемесячной выплаты могут претендовать порядка 4,6 тыс. семей.