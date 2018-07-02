Пособие на первенца назначено 2 166 жительницам Татарстана

Пособие на первенца назначено 2 166 жительницам Татарстана , сообщает минтруда республики по данным на 1 июля 2018 года.

Размер пособия для татарстанских мам в 2018 году — 8490 рублей. Он равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в республике за 2 квартал 2017 года. Выплата назначается на срок один год. Для продления необходимо будет вновь обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.