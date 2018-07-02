Медведев поручил до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках

Минэкономразвития, Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду Минфину и Минцифре с участием заинтересованных государственных органов и организаций до 29 октября 2018 года внести в правительство законопроекты о введении электронных трудовых книжек, следует из [сообщения] (http://government.ru/news/33085/) пресс-службы правительства.

Он также поручил Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов до 1 октября 2018 года сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что система электронных трудовых книжек в России заработает с 2020 года.