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Медведев поручил до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках
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Медведев поручил до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: dp.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и Минцифре с участием заинтересованных государственных органов и организаций до 29 октября 2018 года внести в правительство законопроекты о введении электронных трудовых книжек, следует из [сообщения] (http://government.ru/news/33085/) пресс-службы правительства.
Он также поручил Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов до 1 октября 2018 года сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что система электронных трудовых книжек в России заработает с 2020 года.
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