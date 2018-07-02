В Ярославской области появится третья ТОР

— Я подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов» в одноименном городе Ярославской области, — цитирует премьера РИА Новости

По словам главы кабмина, «нужно создавать новые возможности для работы и жизни в этом прекрасном старинном городе», вся жизнь которого в основном связана с градообразующим предприятием — оптико-механическим заводом.

— Мы, формируя такую территорию, диверсифицируем экономику Ростова. Насколько я знаю, уже подписано несколько рамочных соглашений с инвесторами о реализации проектов, — сообщил Дмитрий Медведев.