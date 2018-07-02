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В Ярославской области появится третья ТОР
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В Ярославской области появится третья ТОР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ростов Великий в Ярославской области станет территорией опережающего социально-экономического развития. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее решение.
— Я подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов» в одноименном городе Ярославской области, — цитирует премьера РИА Новости.
По словам главы кабмина, «нужно создавать новые возможности для работы и жизни в этом прекрасном старинном городе», вся жизнь которого в основном связана с градообразующим предприятием — оптико-механическим заводом.
— Мы, формируя такую территорию, диверсифицируем экономику Ростова. Насколько я знаю, уже подписано несколько рамочных соглашений с инвесторами о реализации проектов, — сообщил Дмитрий Медведев.
В Ярославской области это будет уже третья по счету ТОР. Недавно такой статус получили Тутаев и Гаврилов-Ям.
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