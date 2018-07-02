Библиотекари из Текстильщиков провели игру «Крокодил» в Таганском парке

Дети сыграли в «Крокодила» вместе с сотрудниками библиотеки №113 района Текстильщики в летней читальне Таганского парка в минувшие выходные. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Дети учились играть в «Крокодила», загадывая слова. Эта, казалось бы, простая игра и развивает мышление, и дает повод для веселья. Ребята помладше раскрашивали изображения динозавров и слушали сказки из книжек, — отметил сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека №113 находится по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)