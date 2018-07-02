Ещё
Библиотекари из Текстильщиков провели игру «Крокодил» в Таганском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотекари из Текстильщиков провели игру «Крокодил» в Таганском парке 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Дети сыграли в «Крокодила» вместе с сотрудниками библиотеки №113 района Текстильщики в летней читальне Таганского парка в минувшие выходные. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Дети учились играть в «Крокодила», загадывая слова. Эта, казалось бы, простая игра и развивает мышление, и дает повод для веселья. Ребята помладше раскрашивали изображения динозавров и слушали сказки из книжек, — отметил сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №113 находится по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Мастер-класс по пению состоялся на 7-й Текстильщиков В Текстильщиках состоялись открытые занятия проекта «Московское долголетие» Беседа о стихах Александра Блока состоится вблизи района Текстильщики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла актриса Ольга Лозовая13
Але, СБУ? Россия выиграла, а у меня весь двор орет!164
Россиян попросили отказаться от Google289
Киев захватил поселок в Донбассе135
Экс-главреда «Флирта» чуть не изнасиловали в лесу36
Видео
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
00:19
Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе
Политика Общество
00:59
На волка-одиночку устроила охоту самка оленя
Общество
07:19
Крымский мост «подарили» Украине
В мире Интернет
04:03
Россиян научили правильно опаздывать на работу
Общество
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение