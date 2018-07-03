Занятие по изготовлению открыток пройдет в Текстильщиках

Занятие по созданию поздравительной открытки соберет любителей творчества в библиотеке №128, которая находится в районе Текстильщики, 7 июля. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Мастер-класс «Две ладошки целый день прогоняют скуку — лень» будет посвящен Дню семьи, любви и верности. Вход по традиции свободный, — отметил Алексей Тепляков.

Начало занятия в 13.00. Библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)