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Занятие по изготовлению открыток пройдет в Текстильщиках
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Занятие по изготовлению открыток пройдет в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 49 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Занятие по созданию поздравительной открытки соберет любителей творчества в библиотеке №128, которая находится в районе Текстильщики, 7 июля. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Мастер-класс «Две ладошки целый день прогоняют скуку — лень» будет посвящен Дню семьи, любви и верности. Вход по традиции свободный, — отметил Алексей Тепляков.
Начало занятия в 13.00. Библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)
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