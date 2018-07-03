В одной из библиотек Красноярска чтение совмещают с йогой

Необычным способом решили привлечь детей к чтению сотрудники красноярской библиотеке им. Михаила Пришвина . Читать книги детям предалагают одновременно с занятиями йогой.

По мнению специалистов, это поможет привить юным читателям любовь к книгам. Животные, растения, обитатели подводного мира — герои литературных произведений предстают перед детьми в виде асан (положения тела).

«Так, мы читаем сказку, а после этого выполняем асаны, названия которых совпадают с героями произведений. Например, после прочтения «Репки» освоили позу «собака» и «кошка», — отмечает библиотекарь и тренер с 18-летним опытом Татьяна Слабкова.

Кстати, посещать занятия можно всей семьей. Чтения с элементами фитнес-йоги проходят раз в неделю по четвергам. Занятия бесплатны, записаться можно в библиотеке.