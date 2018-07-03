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В одной из библиотек Красноярска чтение совмещают с йогой
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В одной из библиотек Красноярска чтение совмещают с йогой 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Необычным способом решили привлечь детей к чтению сотрудники красноярской библиотеке им. Михаила Пришвина. Читать книги детям предалагают одновременно с занятиями йогой.
По мнению специалистов, это поможет привить юным читателям любовь к книгам. Животные, растения, обитатели подводного мира — герои литературных произведений предстают перед детьми в виде асан (положения тела).
«Так, мы читаем сказку, а после этого выполняем асаны, названия которых совпадают с героями произведений. Например, после прочтения «Репки» освоили позу «собака» и «кошка», — отмечает библиотекарь и тренер с 18-летним опытом Татьяна Слабкова.
Кстати, посещать занятия можно всей семьей. Чтения с элементами фитнес-йоги проходят раз в неделю по четвергам. Занятия бесплатны, записаться можно в библиотеке.
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