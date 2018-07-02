Детская библиотека в Красноярске начала обучать детей йоге вместе с чтением

В красноярской библиотеке имени Михаила Пришвина маленькие читатели теперь осваивают фитнес‐йогу. Инициатором необычного эксперимента стала библиотекарь и тренер с большим опытом. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы объединили чтение и занятия йогой. Животные, растения и обитатели подводного мира предстают перед детьми в виде асан (положения тела в йоге). Мы читаем сказку и после этого приступаем к выполнению асан, названия которых совпадают с героями произведений. Например, после прочтения «Репки» выучили позу «собака» и «кошка»», — рассказала автор программы Татьяна.

Таким образом чтение превращается в увлекательный процесс, а йога, как и любые физические упражнения, полезна для здоровья и иммунитета. Занятия абсолютно бесплатные. Они проводятся для детей в возрасте от четырех до шести лет.