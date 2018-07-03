День семьи, любви и верности можно будет отметить на двух водоемах Зеленограда

7 июля Центр физкультуры и спорта ЗелАО приглашает детей и взрослых на семейный праздник.

Физкультурно-спортивное мероприятие начнется в 13.00 на территории Большого городского пруда на Озерной аллее и будет включать веселые эстафеты, состязания и конкурс рисунка на асфальте «Моя семья».

В этот же день в 17.00 свою праздничную программу представит на берегу Школьного озера Культурный центр «Доброволец». На территории ОЗЕРОПАРКа у корпуса 1002 гостей ждут мастер-классы, спектакль, чествование семей, спортивные забеги, выездная торговля и пенная дискотека.