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День семьи, любви и верности можно будет отметить на двух водоемах Зеленограда
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День семьи, любви и верности можно будет отметить на двух водоемах Зеленограда 

Савелки 3 июля 2018
Фото: Савелки
7 июля Центр физкультуры и спорта ЗелАО приглашает детей и взрослых на семейный праздник.
Физкультурно-спортивное мероприятие начнется в 13.00 на территории Большого городского пруда на Озерной аллее и будет включать веселые эстафеты, состязания и конкурс рисунка на асфальте «Моя семья».
В этот же день в 17.00 свою праздничную программу представит на берегу Школьного озера Культурный центр «Доброволец». На территории ОЗЕРОПАРКа у корпуса 1002 гостей ждут мастер-классы, спектакль, чествование семей, спортивные забеги, выездная торговля и пенная дискотека.
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