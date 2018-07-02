Волгоградским библиотекам выделят средства на оцифровку книг 

В рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на укрепление материально-технической базы волгоградские учреждения культуры получат в 2018 году 50 миллионов рублей, часть из которых пойдет на оцифровку книг и подключение к интернету.
Целевым показателем результативности использования субсидии является увеличение количества посещений библиотек. На данный момент в регионе функционирует 734 библиотеки, из которых 601 — на селе. В 2017 году их посетили около 900000 человек, т.е. 35% жителей Волгоградской области.
Напомни, Владимир Путин поставил перед Федеральным Собранием задачу к 2024 году обеспечить повсеместный доступ в интернет. В регионе реализуется проект по открытию электронных читальных залов Президентской библиотеки. 36 учреждений культуры уже предоставляют удаленный доступ к фондам Национальной электронной библиотеки.