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Волгоградским библиотекам выделят средства на оцифровку книг
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Волгоградским библиотекам выделят средства на оцифровку книг 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на укрепление материально-технической базы волгоградские учреждения культуры получат в 2018 году 50 миллионов рублей, часть из которых пойдет на оцифровку книг и подключение к интернету.
Целевым показателем результативности использования субсидии является увеличение количества посещений библиотек. На данный момент в регионе функционирует 734 библиотеки, из которых 601 — на селе. В 2017 году их посетили около 900000 человек, т.е. 35% жителей Волгоградской области.
Напомни, Владимир Путин поставил перед Федеральным Собранием задачу к 2024 году обеспечить повсеместный доступ в интернет. В регионе реализуется проект по открытию электронных читальных залов Президентской библиотеки. 36 учреждений культуры уже предоставляют удаленный доступ к фондам Национальной электронной библиотеки.
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