Глеб Никитин поздравил спортивных журналистов

"Уважаемые спортивные журналисты и все, кто в эти дни освещает матчи Чемпионата мира по футболу! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это молодая дата в календаре, но сама история профессии насчитывает много десятилетий, если не веков. С древнейших времён проводились спортивные состязания и всегда людей волновал не только результат, но и анализ действий атлетов.

Мы ждём от вас интересных подробностей, незаметных обычному болельщику, вы способны дать полный разбор спортивного состязания и спрогнозировать развитие событий. В Нижнем Новгороде интерес к спорту всегда был большим, постоянным остаётся запрос на качественные материалы в средствах массовой информации, хорошие и информативные трансляции.

Я сам с удовольствием читаю, смотрю и слушаю результаты вашего труда, и представляю сколько опыта и знаний стоит за каждой статьей или репортажем! Уверен, у нас впереди ещё много интересной работы, Чемпионат лишь начало большого пути. Желаю вам творческих успехов и большой аудитории!"