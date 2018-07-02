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Глеб Никитин поздравил спортивных журналистов
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Глеб Никитин поздравил спортивных журналистов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем спортивного журналиста:
"Уважаемые спортивные журналисты и все, кто в эти дни освещает матчи Чемпионата мира по футболу! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это молодая дата в календаре, но сама история профессии насчитывает много десятилетий, если не веков. С древнейших времён проводились спортивные состязания и всегда людей волновал не только результат, но и анализ действий атлетов.
Мы ждём от вас интересных подробностей, незаметных обычному болельщику, вы способны дать полный разбор спортивного состязания и спрогнозировать развитие событий. В Нижнем Новгороде интерес к спорту всегда был большим, постоянным остаётся запрос на качественные материалы в средствах массовой информации, хорошие и информативные трансляции.
Я сам с удовольствием читаю, смотрю и слушаю результаты вашего труда, и представляю сколько опыта и знаний стоит за каждой статьей или репортажем! Уверен, у нас впереди ещё много интересной работы, Чемпионат лишь начало большого пути. Желаю вам творческих успехов и большой аудитории!"
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