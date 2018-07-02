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В Обручевском районе отметят День семьи, любви и верности
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В Обручевском районе отметят День семьи, любви и верности 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Отлично провести время с семьей и встретиться с соседями по району можно будет на дворовом празднике 4 июля.
Спортивный праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится на дворовой площадке по адресу улица Обручева, дом 6. Цель мероприятия — обратить внимание жителей района на важность семейных ценностей, спортивного образа жизни, необходимость взаимной поддержки и активной позиции при решении задач. К участию приглашаются жители района. Можно и нужно приходить с детьми, друзьями, родственниками, бабушками и дедушками.
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