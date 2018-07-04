День семьи, любви и верности отметили в Обручевском районе

Жители района приняли участие в спортивных состязаниях и посетили мастер-классы.

Спортивно-развлекательная программа проходила на дворовой площадке по адресу: улица Обручева, дом 6. Участники мероприятия играли в крокет, городки, перетягивание каната, настольные игры, бадминтон, дартс. Команды состязались в ловкости, проходя эстафету «Лыжи», а также соревнуясь в беге в мешках. Юным модницам и модникам наносили на лицо аквагрим, девочкам заплетали оригинальные косички. Внимание участников праздника привлекли занимательные мастер-классы. Аниматоры фотографировались с довольными детьми и приглашали всех к столам с угощением. Все участники спортивных игр получили ​медали и памятные подарки.