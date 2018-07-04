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День семьи, любви и верности отметили в Обручевском районе
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День семьи, любви и верности отметили в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 4 июля 2018
Фото: Обручевский меридиан
Жители района приняли участие в спортивных состязаниях и посетили мастер-классы.
Спортивно-развлекательная программа проходила на дворовой площадке по адресу: улица Обручева, дом 6. Участники мероприятия играли в крокет, городки, перетягивание каната, настольные игры, бадминтон, дартс. Команды состязались в ловкости, проходя эстафету «Лыжи», а также соревнуясь в беге в мешках. Юным модницам и модникам наносили на лицо аквагрим, девочкам заплетали оригинальные косички. Внимание участников праздника привлекли занимательные мастер-классы. Аниматоры фотографировались с довольными детьми и приглашали всех к столам с угощением. Все участники спортивных игр получили ​медали и памятные подарки.
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