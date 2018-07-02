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Молочная ферма в Приволжье живет надеждой на будущее
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Молочная ферма в Приволжье живет надеждой на будущее 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Владимир Медведев всю жизнь работал зоотехником (из них 8 лет — главным), а сейчас — руководитель КФХ в селе Екатериновка Приволжского района. Взял грант на пять лет, содержит стадо в 87 голов черно-пестрой породы, из них 42 дойных. А начинал много лет назад всего с пяти коров. Теперь на ферме работают пять человек (сам Медведев, его жена и три работника), да еще летом нанимают двоих. Есть 49 га земли, чтобы заготавливать сено и фураж — сажают суданку и овес, кормами себя обеспечивают. Есть кормоуборочный комбайн (куплен в кредит, плюс субсидия). Есть и желание купить новый трактор, но нет пока возможности.
Хотя и сейчас хозяйство большим не назовешь: производит оно по 600 литров молока в день, и если для покупателей в магазине это много, то для крупных сетей или молокозаводов — мало, и никто в Приволжье за ними ездить не будет. А если везти самому — не факт, что примут, и можно просто угробить молоко, мотаясь туда-сюда. «Не на рынке же мне стоять — тоже скиснет», — пожимает плечами Медведев. Так что сдает предпринимателю-оптовику, который забирает продукцию из холодильника раз в два дня.
А молоко-то хорошее — 4,2% жирности. Закупочная цена, правда, маловата — всего 15 рублей за литр. Хотя и молокозаводы ценой не балуют. Посему и хватает в итоге только на сохранение стада — условия полученного три года назад гранта от областного Минсельхоза требуют, чтобы в конце нынешнего года было 120 голов, из них 50 дойных (и будет, уверен Медведев). Через два года отработка гранта закончится, и что будет дальше — уже большой вопрос.
А ведь раньше тот же совхоз «Екатериновский» производил по 10-15 тонн молока в день. Это против нынешних-то 600 литров (а зимой так и вообще 200) у Медведева, плюс есть еще два КФХ, больше этим тут теперь никто не занимается. Без субсидий, грантов, другой господдержки за скот и надои молочное животноводство перспективы в районе не имеет. Как, почему, что делать? «Дайте сразу кредит, — размышляет Медведев, — чтобы завести 100 голов, взять 200 га земли, да срок возврата сделайте 10-15 лет — тогда из желающих очередь выстроится. Ну или еще проще — если закупочная цена на молоко вырастет рублей до 30 за литр, тогда не нужны будут никакие кредиты и субсидии. Дорого? А почем продают нынче в торговых сетях „разбодяженное“ сухое молоко из Беларуси?» Кстати, те, кто покупает прямо с фермы Медведева для себя, платят именно столько.
О многих еще проблемах рассказал нам Медведев — например, найдите-ка нынче на селе доярку! Или ветеринарное обслуживание — в соседнем Казахстане вся ветобработка проводится за счет государства. Неплохо было бы и у нас хотя бы часть этой статьи расходов как-то компенсировать фермерам, например, плановые обработки, считает Медведев, особенно тем, кто следит за здоровьем своих животных, вовремя делает необходимые прививки. К слову, у него в стаде нет лейкоза, но даже для подтверждения этого надо сдавать анализы и тоже за них платить…
Впрочем, по старой крестьянской привычке о проблемах Владимир Медведев говорит больше, чем о достижениях. Спохватывается и благодарит за конкретную помощь районные и областные власти (не для галочки — реально помогают кредитами и субсидиями). И выражает надежду на светлое будущее — как же без нее?
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