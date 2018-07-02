В Омске пять семей наградят за любовь и верность

6 июля в Органном зале омской филармонии состоится вручение губернаторской премии «Семья года», а также федеральной медали «За любовь и верность».

8 июля в России в 11-й раз будет отмечаться День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака.

В России к этом дню учреждена медаль «За любовь и верность», которую вручают парам, более 25 лет прожившим в браке и воспитавшим детей достойными членами общества.

В этом году в Органном зале пять омских семей получат медаль, а также будет вручена премия губернатора «Семья года» по 10 номинациям. С 2018 года размер премии увеличен с 70 до 100 тысяч руб.