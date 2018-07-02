Ещё
В Омске пять семей наградят за любовь и верность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске пять семей наградят за любовь и верность 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
6 июля в Органном зале омской филармонии состоится вручение губернаторской премии «Семья года», а также федеральной медали «За любовь и верность».
8 июля в России в 11-й раз будет отмечаться День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака.
В России к этом дню учреждена медаль «За любовь и верность», которую вручают парам, более 25 лет прожившим в браке и воспитавшим детей достойными членами общества.
В этом году в Органном зале пять омских семей получат медаль, а также будет вручена премия губернатора «Семья года» по 10 номинациям. С 2018 года размер премии увеличен с 70 до 100 тысяч руб.
АиФ-Омск: последние новости
Омичей просят помочь сгоревшей библиотеке книгами В Омске разрабатываются меры поддержки многодетных семей Мэрия Омска хочет получить с гостиницы «Иртыш» 34 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост «подарили» Украине276
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»24
США назвали беззащитной Россию восточнее Урала87
Украина заработает на российском газе58
Пугачева задрала ногу: как звезды болели за Россию51
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
07:19
Крымский мост «подарили» Украине
В мире Интернет
04:03
Россиян научили правильно опаздывать на работу
Общество
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
02:20
«Ракету Путина» испытают по-новому
Оружие Армия
00:23
Путин обратился к российской сборной
Политика
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение