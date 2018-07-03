В Омске поздравят супружеские пары, отметившие золотую и железную свадьбы

3 июля в 12:00 в Центральном ЗАГСе Омска состоится чествование супружеских пар, проживших вместе 50 и более лет, сообщает портал администрации города.

Чествование пройдет в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Среди виновников торжества пары, которые прожили в любви и согласии от 50 до 65 лет, то есть отметившие золотую и железную свадьбы.

После торжества пары возложат цветы к памятнику святым покровителям брака Петру и Февронии.

Организатором чествования является Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров».