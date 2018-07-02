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Более 4 тыс. москвичей с начала года обратились за помощью к психологам из-за проблем в семье и браке
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Более 4 тыс. москвичей с начала года обратились за помощью к психологам из-за проблем в семье и браке 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель директора учреждения Ольга Тенн.
«С начала этого года по проблемам семьи и брака на очный прием пришло 3 тыс. 135 человек, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2017 г. На телефон неотложной психологической помощи «051» в первом полугодии 2018 г. обращения по проблематике семьи и брака составили 1 тыс. 144. Количество запросов, связанных с переживаниями одиночества и дефицитом общения, составило 2 тыс. 815 звонков», — сказала О. Тенн.
По ее словам, всего с начала года в Московскую службу психологической помощи населению — как очно, так и по телефону «051» — по различным вопросам обратились 23,5 тыс. человек (за тот же период прошлого года — 22,1 тыс. человек).
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