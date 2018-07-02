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Дзюдоистки с Южного Урала взяли «золото» первенства Европы
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Дзюдоистки с Южного Урала взяли «золото» первенства Европы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Виктория Соколова и Анастасия Холодилина из Челябинской области завоевали «золото» в юношеском турнире по дзюдо, проходившем в столице Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Копейчанка Анастасия Холодилина, победительница первенства России-2017, одержала победу над серебряной медалисткой в личном первенстве Марит Кампс в дополнительное время. Виктория Соколова также смогла завоевать «золото» в тяжелом весе, одолев соперниц из Нидерландов, Турции и Румынии.
По итогу соревнований в командном зачете россияне завоевали одну бронзовую, три серебряные и семь золотых медалей. Второе место в рейтинге заняли французские спортсмены, выиграв одну бронзовую и две золотых медали. А на третьем месте расположились спортсмены из Италии, сумевшие отвоевать одну бронзовую, четыре серебряных и одну золотую медаль.
Отметим, что 4 июля копейчанка Анастасия Холодилина вместе с другими спортсменами будет представлять Челябинскую область в Пензе на финальном этапе IV летней спартакиады молодежи России.
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