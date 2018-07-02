Дзюдоистки с Южного Урала взяли «золото» первенства Европы 

Виктория Соколова и Анастасия Холодилина из Челябинской области завоевали «золото» в юношеском турнире по дзюдо, проходившем в столице Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Копейчанка Анастасия Холодилина, победительница первенства России-2017, одержала победу над серебряной медалисткой в личном первенстве Марит Кампс в дополнительное время. Виктория Соколова также смогла завоевать «золото» в тяжелом весе, одолев соперниц из Нидерландов, Турции и Румынии.
По итогу соревнований в командном зачете россияне завоевали одну бронзовую, три серебряные и семь золотых медалей. Второе место в рейтинге заняли французские спортсмены, выиграв одну бронзовую и две золотых медали. А на третьем месте расположились спортсмены из Италии, сумевшие отвоевать одну бронзовую, четыре серебряных и одну золотую медаль.