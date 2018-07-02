«Коммерсантъ» узнал о планах интернет-магазина JD.com вернуться в Россию 

В конце июня делегация с членами высшего руководства компании побывала в Россию и провела переговоры с потенциальными партнерами, знает источник издания. По имеющимся у него данным, JD.com готовит «очень агрессивный камбэк» в Россию.
Кроме того, уточняется, что китайский интернет-магазин активно искал кандидатуру на позицию country manager в России, однако в итоге решил остановиться на китайском кандидате изнутри.
Источник на рынке электронной торговли подтвердил информацию о планах интернет-магазина вернуться в Россию. Управляющий партнер «220 Вольт» Алексей Федоров говорит, представители ритейлера «пристально изучают российский рынок, хотя китайцы в последние два года его вообще не рассматривали из-за санкций». По его словам, в последнее время ситуация стабилизировалась и российские и китайские бизнесмены научились работать с юанями.
Представители JD.com не ответили на комментарии издания.
Китайский интернет-магазин JD.com впервые вышел на российский рынок в июне 2015 года, однако через полгода компания фактически свернула работу в России. Основная проблема, по данным знакомого с бизнесом ритейлера источника, была в том, что JD.com, «не смог воспользоваться ключевыми преимуществами, которые у них есть в Китае». Речь идет о сильной логистике и прямых отношений с производителями.