«Коммерсантъ» узнал о планах интернет-магазина JD.com вернуться в Россию

В конце июня делегация с членами высшего руководства компании побывала в Россию и провела переговоры с потенциальными партнерами, знает источник издания. По имеющимся у него данным, JD.com готовит «очень агрессивный камбэк» в Россию.

Кроме того, уточняется, что китайский интернет-магазин активно искал кандидатуру на позицию country manager в России, однако в итоге решил остановиться на китайском кандидате изнутри.

Источник на рынке электронной торговли подтвердил информацию о планах интернет-магазина вернуться в Россию. Управляющий партнер «220 Вольт» Алексей Федоров говорит, представители ритейлера «пристально изучают российский рынок, хотя китайцы в последние два года его вообще не рассматривали из-за санкций». По его словам, в последнее время ситуация стабилизировалась и российские и китайские бизнесмены научились работать с юанями.

Представители JD.com не ответили на комментарии издания.