Китайский онлайн-ритейлер JD.com выйдет на российский рынок

Крупный китайский интернет-ритейлер JD.com возвращается на российский рынок: компания ведет переговоры о размещении постаматов для доставки своих покупок в магазинах Х5 Retail Group . Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пункты выдачи посылок могут появиться в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» — в некоторых из них уже появились плакаты о партнерстве сетей с китайским ритейлером, говорит источник издания.

JD.com уже заходил в Россию в 2015 году, однако тогда столкнулся с рядом трудностей. В день компания получила 20 тысяч заказов из России, часть из которых застревала на таможне. Кроме того, компания оценивала свои расходы на маркетинг в России слишком высокими.

Основная проблема была в том, что JD.com, по сути, не смог воспользоваться ключевыми преимуществами, которые у них есть в Китае , а именно: сильная логистика и прямые отношения с производителями. Они выбрали трансграничную модель в России, но совсем не проработали операционную часть. Отправления застревали на таможне, быстрой доставки не получилось, контент не адаптировали, все это вызвало негативные впечатления у пользователей.

Собеседник издания отмечает, что теперь JD.com решил купить долю в одном из участников рынка бытовой техники и электроники, а также открытие собственных складов в России.

По этому пути идут сейчас наши крупные компании: СП «Яндекс. Маркета» и Сбербанка , Ozon.ru. Tmall (входит в Alibaba Group ) — тоже мощный игрок со складом в Подмосковье

По оценке Иванова, для конкуренции с « Яндекс Маркетом» китайскому ритейлеру нужно 200 тыс. кв. м складских площадей. Представители JD.com от комментариев отказались.

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