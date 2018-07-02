Красноярец стал вторым на первенстве Европы по дзюдо

Красноярец Игорь Талунин взял «серебро» на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В финальной схватке он проиграл дагестанцу Имбрагимгаджи Сулейманову. Об этом сообщила газета «Наш Красноярский край».

Турнир проходил в столице Боснии и Герцеговины Сараеве . Третье место по итогу соревнований разделили между собой Гергели Нерпел из Венгрии и Адриан Сулка из Румынии . Всего в состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из более чем 40 стран.