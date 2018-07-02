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Красноярец стал вторым на первенстве Европы по дзюдо
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Красноярец стал вторым на первенстве Европы по дзюдо 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Красноярец Игорь Талунин взял «серебро» на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В финальной схватке он проиграл дагестанцу Имбрагимгаджи Сулейманову. Об этом сообщила газета «Наш Красноярский край».
Турнир проходил в столице Боснии и Герцеговины — Сараеве. Третье место по итогу соревнований разделили между собой Гергели Нерпел из Венгрии и Адриан Сулка из Румынии. Всего в состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из более чем 40 стран.
В Красноярске стартовали соревнования по греко‐римской борьбе. В столицу региона приехало 130 спортсменов из городов СФО.
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