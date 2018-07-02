Дмитрий Медведев утвердил закон о запрете передвижения транспорта с дизельным двигателем

Россия решила поддержать страны Европы и позаботиться об экологии.

С июля нынешнего года власти включили некоторые поправки в ПДД России. Добавились новые знаки, которые говорят о том, что въезд НЕ экологическому транспорту на данную территории запрещён.

Дмитрий Медведев утвердил поправки ещё в прошлом году, но в законное действие они вступили только в 2018.

Знак 5.35 с цифрой «4» говорит о том, что автомобили имеющие двигатели: «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-3» не имеют права вторгаться на территорию если это — не военный транспорт, полицейский или может быть автомобиль пожарных служб.

Отслеживать соблюдение правил будут спец.установки, такие как: камеры, видео, а также сотрудники ДПС. Пока что штраф за несоблюдение составляет 500 рублей.