Дмитрий Медведев поддержал вовлечение старшего поколения в бизнес

Меры поддержки малого бизнеса глава правительства обсудил с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом. Доля этого бизнеса в экономике страны по-прежнему считается недостаточной, и пункты о его развитии кочуют из одного программного документа в другой. «У нас малым бизнесом занимается 20 процентов населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра — где-то за 50 процентов, — привел Медведев сравнение. — Поэтому программы поддержки нам нужно будет обязательно продолжать. Это касается и общих программ, связанных с поддержкой малого предпринимательства в целом, возможности получения малыми предпринимателями кредитов по разумным ставкам. Это касается и отдельных целевых аудиторий».

В России доля малогобизнеса в экономике — 20 процентов. В развитых странах — больше 50 К таким отнесли и людей старшего возраста, для которых запустили отдельную большую образовательную программу. «Второе. Подготовлена линейка специальных продуктов как для компаний, где будет трудиться более 50 процентов людей старшего возраста, так и для физических лиц, которые захотят открыть или развить свой бизнес в разных сферах — сервисных или высокотехнологичных», — рассказал Браверман. В этой программе прорабатываются меры по упрощению доступа таких компаний к закупкам и ряд других механизмов поддержки. «Кроме того, финансовая поддержка специальным образом тоже будет нацелена на этот сегмент», — добавил глава корпорации.

Продолжается реализация программ для женского предпринимательства, для людей с ограниченными возможностями. В программу по сельскохозяйственной кооперации входят 2,2 миллиона личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, чью продукцию, как считают в корпорации, можно через специально созданные сети доводить до конечного потребителя. «Это надо делать через сельхозкооперативы, доступ которых к кредитам и лизингу — это тоже специальный предмет нашей работы», — заявил ее руководитель.

Александр Браверман отчитался о других достижениях. Так, программа по доступу малого бизнеса к госзакупкам достигла 3 триллионов рублей. К 2024 году объем должен увеличиться до 4,2 триллиона.

— Нужно работать и по направлению, связанному с поддержкой тех или иных групп населения, — поддержал Медведев. — Причем делать это, естественно, разумно, с пониманием специфики жизни и потребностей той или иной категории граждан нашей страны. В этом контексте программы поддержки малого предпринимательства для лиц зрелого возраста, женского малого предпринимательства, я надеюсь, найдут свою аудиторию.