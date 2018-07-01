Ещё
Библиотеки в Москве раздадут десятки тысяч книг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотеки в Москве раздадут десятки тысяч книг 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди списанных из библиотек книг нет новинок — в основном это литература, изданная еще в советские времена.
Московские библиотеки готовы раздать десятки тысяч списанных книг любому желающему, сказано в сайте knigi.bibliogorod.ru.
Граждане могут получить списанную литературу из библиотек после регистрации на сайте и бронирования нужного издания из списков. Затем нужно будет приехать в библиотеку с документами и забрать книги.
Отмечается, что новинок среди списанных книг нет, но можно найти очень любопытные вещи — редкие издания и классику. В прошлые раздачи книг желающие отхватили редкие тома из собрания сочинений Достоевского, Пушкина различных годов выпуска, а также непереиздававшиеся произведения Александра Грина и Лидии Гинзбург.
ТК «Звезда»: последние новости
Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки Удерживавший женщину в магазине в Москве злоумышленник задержан Пассажиры загоревшегося поезда на Украине выпрыгивали из окон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности захвата заложников в Москве206
Британия нанесла удар по армии Сирии212
«Хуже кирзачей»152
Все корабли Балтфлота приведены в готовность25
Акула утащила пытавшуюся ее покормить женщину91
Видео
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:11
«Бреющий» полет Ан-225 «Мрия» попал на видео
Наука и техника
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Украина
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
03:30
«В Крыму в три раза дешевле, чем у нас»
Статьи Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение