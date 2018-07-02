Ещё
Спортивных журналистов поздравил с профессиональным праздником врио министра спорта Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортивных журналистов поздравил с профессиональным праздником врио министра спорта Дагестана 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Спортивных журналистов поздравил с профессиональным праздником врио министра спорта ДагестанаСегодня свой профессиональный праздник отмечают спортивные журналисты. 2 июля 1924 года в Париже была образована Международная Ассоциация спортивной прессы.
Представителей дагестанской спортивной прессы с их профессиональным праздником поздравил врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов:
«Рад поздравить всех спортивных журналистов Дагестана с профессиональным праздником — Международным днем спортивного журналиста!
Профессия спортивного журналиста непроста, но вместе с тем очень интересна. Благодаря спортивным репортажам, интересным публикациям и ярким фотоснимкам, мы испытываем чувство гордости за спортсменов, нашу республику и страну.
В Дагестане ежегодно проводится огромное количество спортивно-массовых мероприятий и практически все они освещаются в средствах массовой информации. Важно подчеркнуть, что спортивная пресса вносит неоценимый вклад в дело пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
В День спортивного журналиста хотелось бы поблагодарить наших коллег из республиканских СМИ за отличную работу и пожелать всего наилучшего. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к новым вершинам!».
Фото: Минспорт РД
Mirmol.ru: последние новости
Какую сумму выделяют ветеранам ВОВ на приобретение жилья? Самый пластичный дагестанец планеты приговорен к 22 годам за совращение малолетней Путин поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для многодетных семей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин присвоил воинским частям украинские названия172
Телефоны россиян начнут блокировать59
Крым отреагировал на выходку Google66
Жену Казаченко шантажируют непристойными фото10
Пока вы спали: В Севастополе пожалели Порошенко20
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
07:19
Крымский мост «подарили» Украине
В мире Интернет
04:03
Россиян научили правильно опаздывать на работу
Общество
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
01:03
Пока вы спали: В Севастополе пожалели Порошенко
Общество
00:22
Жену Казаченко шантажируют непристойными фото
Шоу-бизнес
00:29
Матвиенко станцевала под Бузову
Общество
02:20
«Ракету Путина» испытают по-новому
Оружие Армия
00:23
Путин обратился к российской сборной
Политика
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение