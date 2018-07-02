Спортивных журналистов поздравил с профессиональным праздником врио министра спорта Дагестана

Спортивных журналистов поздравил с профессиональным праздником врио министра спорта ДагестанаСегодня свой профессиональный праздник отмечают спортивные журналисты. 2 июля 1924 года в Париже была образована Международная Ассоциация спортивной прессы.

Магомед Магомедов: Представителей дагестанской спортивной прессы с их профессиональным праздником поздравил врио министра по физической культуре и спорту Дагестана

«Рад поздравить всех спортивных журналистов Дагестана с профессиональным праздником — Международным днем спортивного журналиста!

Профессия спортивного журналиста непроста, но вместе с тем очень интересна. Благодаря спортивным репортажам, интересным публикациям и ярким фотоснимкам, мы испытываем чувство гордости за спортсменов, нашу республику и страну.

В Дагестане ежегодно проводится огромное количество спортивно-массовых мероприятий и практически все они освещаются в средствах массовой информации. Важно подчеркнуть, что спортивная пресса вносит неоценимый вклад в дело пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В День спортивного журналиста хотелось бы поблагодарить наших коллег из республиканских СМИ за отличную работу и пожелать всего наилучшего. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к новым вершинам!».