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Юрий Семин: все игроки сборной России вышли на новый уровень
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Юрий Семин: все игроки сборной России вышли на новый уровень 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: EPA
Бывший наставник сборной России по футболу, а сейчас главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира.
Сборная России дошла до четвертьфинала, в котором в серии пенальти уступила команде Хорватии. Этот результат стал лучшим в российской истории.
"Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной, — сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — Все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается. И они все стали сильнее".
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