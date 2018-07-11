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Врач сборной России: Игнашевич мог бы играть ещё и год, и два!
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Врач сборной России: Игнашевич мог бы играть ещё и год, и два! 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Фото: Soccer News
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии защитника Сергея Игнашевича, который после чемпионата мира—2018 объявил о завершении карьеры в 39 лет. «Безусловно, он точно мог бы играть ещё и год, и два! Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.
Откуда в нём такая сила? Генетика и профессиональное отношение к делу — это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьёзных травм. Но отсутствие повреждений — это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно всё вышеперечисленное соблюдал», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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