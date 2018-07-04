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Сборная России вернулась к тренировкам после победы над Испанией
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Сборная России вернулась к тренировкам после победы над Испанией 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Головин рассказал, как отреагировал на песню Бузовой, а Габулов пошутил про Дзюбу в воротах.
В среду сборная провела очередную тренировку в рамках подготовки к ещё одному «матчу всей жизни». Юрий Жирков всё так же тренировался по индивидуальной программе (у него воспаление мышц сухожилия), а Алан Дзагоев по-прежнему не занимается — у него миофасциальный синдром мышц спины. Но не обошлось без приятных новостей: Александр Самедов вернулся в общую группу.
Первым к журналистам после тренировки вышел Александр Головин.
— Слышали песню «Мало Головин» Ольги Бузовой? Что об этом думаете, в команде смеялись? — Видел, посмеялись с ребятами. Акцента не делали на этой теме.
— Чувствуете, что ваш образ стал медийным и пошёл в народ? — На самом деле, много всяких песен слышал про наших игроков. В связи с тем, что пока неплохо выступаем, так сложилось.
— Осталось всего восемь команд на чемпионате мира. После победы над сборной Испании для сборной России всё возможно? — Мы и до этого считали, что всё возможно. Даже до начала турнира понимали, что можем дойти до финала. Рассматриваем это как серьёзное положение дел сейчас.
— Вчера Игорь Акинфеев сказал, что ваш пенальти и Черышева были пробиты по центру и вы с закрытыми глазами их били. И что именно после этого все решили, что раз по центру залетает, то надо туда бить. Помните ли этот момент, как это было? — Когда выбрали, кто будет бить пенальти, я понимал, что к той минуте очень устал. Что-то нацеливать было очень тяжело, сводило ноги. Решил, что выйду и пробью по центру на силу, подумал, что вратарь прыгнет в угол. В какой-то мере мне повезло, потому что пробил низом, и вратарь не успел сложиться, так мяч залетел в ворота.
— После матча еле-еле стояли на ногах. Хватило два дня для того, чтобы восстановиться? Свежесть есть? — Свежесть только приходит. Сегодня только третий день. Тренировки более-менее восстановительного плана. Только сегодня поиграли в футбол. И то недолго. К седьмому числу уже все на 100 процентов будем максимально готовы.
— Со сборной Испании команда играла больше в оборонительный футбол. Можно сказать, наступила себе на горло в некой степени. Что нужно настроить или сделать для того, чтобы добиться результата с Хорватией? — Мы все понимали, что Испания — та команда, которая контролирует мяч в игре с любой сборной мира. Я считаю, что владение мячом у них выше, чем у всех команд. Мы это понимали, готовились, подобрали такую схему. С Хорватами нужно действовать от своих сильных сторон и навязывать свою игру.
— В Италии много людей признали ваш талант, не думали о том, чтобы играть там? — Планов никаких нет. В Италии хороший чемпионат, мне приятно, что там говорят и думают обо мне. Сейчас никаких мыслях о сменах чемпионата нет. Очень важно сконцентрироваться на игре в сборной, у нас сейчас очень важная стадия.
— В день матча с Хорватами ваш тёзка Александр Овечкин будет представлять Кубок Стэнли болельщикам. Это тоже большое событие для нашей сборной. Следите за Овечкиным? — К хоккею положительно отношусь, но не особо слежу, потому что где-то не хватает времени. За Кубок Стэнли играют ночью, в это время в основном, мы уже ложимся спать. Где-то в 11 вечера, не позже стараемся это делать.
— Что страшнее: самому бить пенальти или смотреть как партнёр бьёт? — Честно говоря, мне было страшнее за то, как бьёт партнёр. В то же время, когда подходишь сам бить, не мнение страшно. Так что думаю, что одинаково.
— Есть понимание в какой футбол играют хорваты? — Да, я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории.
— Вас сравнивают с Модричем, вам приятно? — Ни разу не слышал.
— Сейчас услышали. — Мне приятно.
— Вы сказали, что с Хорватами нужно навязывать свою игру. То есть считаете, что Хорватия послабее, чем Испания? — Если команда владеет мячом меньше, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное — добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще.
— Как готовится к предстоящей игре с хорватами? — Тренеры нам подскажут как, ещё есть время.
— Один хорватский журналист сказал, что с такими командами, как Россия, им исторически тяжелее играть, чем с Испанией. Он сказал, что козырь нашей сборной — настойчивая игра в обороне. Вы с этим согласны? — В какой-то мере да. Возможно, где-то наша сборная проявила больше характер нежели Испания. Они играли немного расслаблено. Поэтому думаю, что с хорватами у нас будет более-менее равная игра. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и будет владеть игрой.
— Кто из футболистов на этом чемпионате мира вам нравится больше всего по игре на текущий момент? — Одного выделить сложно. Канте, Мбаппе и Коутиньо.
— Игорь Акинфеев сказал, что Станислав Черчесов не тиран. Как он разговаривал с командой после поражения с Уругваем, как настраивал? — Ничего особенного не было. Проиграли, разбирали ошибки, беседовали. С кем-то больше, с кем-то меньше. В основном, на теории посмотрели игру, поговорили об ошибках каждого и общекомандные. Всё, стали двигаться дальше.
— После Испании было что-то подобное? — Ещё нет.
Также с журналистами пообщался Владимир Габулов. Голкипер рассказал, как устроен быт команды и без чего невозможно добиваться больших побед.
— Расскажите, какая атмосфера сейчас в сборной России. — Позитивная, работается ещё легче. Не согласен с тем, что мы перевыполнили свою задачу на чемпионате мира, и вся команда не согласна с этим.
— Как с вашей стороны выглядел тот сейв ногой, который выполнил Акинфеев? — Вам же видно по движению, что Игорь отбивал тот пенальти. Мяч летел ему в противоход, и он старался поставить ногу и отбил ей мяч. Советы ему не давал, давал только Гинтарас Стауче. Мы искренне радовались за тот результат, которого удалось достичь.
— Вы готовы к погоде в Сочи? — Ещё не прочувствовали, что нас ждёт, на юге обычно значительно теплее и более влажно. У нас будет пара дней, чтобы адаптироваться.
— Кого бы назвали фаворитом в матче с Хорватией? — Его сложно назвать. Скажу только, что это сильный соперник, в составе которого собраны высококлассные футболисты. Перед матчем шансы всегда равны. А там посмотрим.
— Как устроен быт команды? — Он нисколько не поменялся — как был на групповом этапе, так и сейчас. Живём по установленному тренерским штабом расписанию, никто его не нарушает. Есть время для общения с семьёй, есть — для общения с прессой, для восстановления. Всё стандартно.
РФС подготовил блестящий ролик о том, как Дзюба отражает пенальти. Как это было? — У него действительно неплохо получается в воротах, но это футбольное баловство. Это случается после тренировки — для поднятия настроения, для шуток. Но у него и правда неплохо выходит отражать пенальти, делать какие-то сейвы. Ролик, где он отбивает пенальти ногой, не видел. Может, они вместе с Акинфеевым вместе и тренировались?
— Оцените игру хорватского вратаря Субашича. — Понятно, что вратарь сборной Хорватии совершил несколько важных сейвов с датчанами. Громче не скажешь — он принёс победу.
— На групповом этапе Хорватия выиграла все три матча, а с датчанами были трудности. В чём причина? — Видимо, и датчане тому виной. Но скорее всего, дело в матчах плей-офф, все стараются действовать более надёжно, держат результат и особо не рискуют.
— Иностранные журналисты удивляются характеру сборной России. Вы согласны, что это наша главная черта? — Без духа невозможно достигать больших побед. Но у нас есть и тактическая выучка, и грамотный разбор, и установка на игру, и индивидуальные качества футболистов. Приятно, что это качество в нас отмечают.
— Какие ещё страны болеют за Россию? — Надеюсь, все дружественные, хотелось бы, чтобы их было позже. Поддержка не только наших граждан, но и других стран для нас важна.
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