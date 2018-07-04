Победа над Испанией — это хорошая пропаганда. Но и сама игра доставила истинное удовольствие

Никто не ожидал, что русские, занимающие самое последнее место в рейтинге нынешнего чемпионата мира по футболу, сдержат натиск грозных испанцев, а уж тем более одержат победу. Но они победили в воскресном матче, заблокировав Испанию на всю игру и на дополнительную тридцатиминутку, а потом выиграв по пенальти, когда российский вратарь Игорь Акинфеев ногой отбил последний мяч испанцев. После этого Россия и российская диаспора взорвались от радости и ликования, которые были такими неистовыми, что казалось, будто русские уже стали чемпионами. Веселье было таким мощным, что возникло впечатление, будто его источают все: и власть имущие, и те, кто им противостоит.

Пожалуй, это самый неожиданный результат такой громкой сенсации: момент общенационального единения вокруг победы, которая не запачкана политикой, не омрачена межфракционной борьбой и не может быть опорочена утверждениями об уловках и махинациях. Когда Россия победила в медальном зачете на сочинской Олимпиаде 2014 года, так не праздновал никто, тем более, что потом Россию лишили этой победы из-за систематического допинга. Когда Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, ликование сопровождалось гневом и политическими разногласиями, которые разрушали дружбу и семьи.

Но когда Россия победила Испанию, страна как будто объединилась в своем радостном торжестве, чего не было уже очень и очень давно. Еще до того, как толпы фанатов вышли на улицы Москвы и заполонили их своими триколорами и всеобщим праздничным настроением, свое слово сказали носители общественного мнения.

«Победа! — написал в Твиттере вездесущий ястреб и депутат верхней палаты парламента Алексей Пушков . — Российская сборная вошла в элиту мирового футбола! Неожиданно! Вдохновляющее! Поразительно!»

«Это космос», — сообщил в Твиттере бывший заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин, ныне возглавляющий российский вариант НАСА , и сопроводил запись картинкой спутника.

Государственные СМИ незамедлительно наполнили свои сайты, эфир и ленты новостей в соцсетях фотографиями ликующей команды. А один таблоид даже показал видео из раздевалки российской сборной, где игроки прыгали и кричали: «Молодцы! Молодцы!»

И ничего удивительного в этом нет: конечно, государственные СМИ и кремлевские политики будут торжествовать из-за такой победы. Неожиданностью стало не менее радостное настроение оппозиции, которая настолько против президента Путина и его нацеленных на обретение международной легитимности постановочных мероприятий — таких как чемпионат мира по футболу и Олимпиада — что она редко празднует такого рода победы. И тем не менее оппозиция тоже торжествовала, отложив на время в сторону вопрос, который волнует очень многих: повышение налогов и пенсионного возраста в условиях экономических трудностей.

Бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский , ставший революционером, когда Путин по надуманному обвинению посадил его на 10 лет в тюрьму, тоже торжествовал. «Невероятно!» — написал он в Твиттере.

Даже бесспорный лидер оппозиции Алексей Навальный был вне себя от радости. В субботу Навальный встретил у ворот тюрьмы своего младшего брата Олега, который сидел там три года, причем зачастую в карцере на протяжении нескольких месяцев подряд. Преступление Олега состоит в том, что он брат Алексея Навального. Но когда российская сборная переиграла Испанию по пенальти, Навальный немедленно призвал организовать протест с требованием к Кремлю присвоить вратарю Акинфееву высшее звание Героя России. («Это чудесно», — восторгался оппозиционер.)

Та Россия, которую населяют эти россияне, стала вполне узнаваема в Америке за последние два года. Эта страна настолько поляризована, что даже любую мелочь там рассматривают под микроскопом политики: на пользу это президенту или во вред ему? Усиливает это его легитимность в глазах мирового сообщества или на шаг приближает к саморазрушению? Но Россия живет так намного дольше. А когда в 2014 году началась война против Украины , она начала поднимать волну ура-патриотизма до невиданных доселе высот. Но в воскресенье не было никакого антизападного злорадства, хотя Испания входит в НАТО Евросоюз , который ввел против России санкции за вторжение на Украину. Но еще удивительнее было то, что даже люди, которые спят и видят смещение Путина, очень мало высказывались против него.

Путина на матче не было. Он вообще не очень большой любитель футбола, так как увлекается хоккеем, и чемпионат мира ему нужен в первую очередь для обеспечения легитимности собственного правления, а не для ликования по поводу прекрасной игры. (И кроме того, кто захочет присутствовать на стадионе, если твоя команда проиграет?) Но он присутствовал невидимо, находясь за кулисами. Есть информация, что перед игрой он позвонил российскому тренеру и сказал, что его интересует только «результат». (Этим объясняется до смешного напряженное уныние на лице тренера.) Видимо, Путин что-то задумал. Такая победа создает ощущение, что победили все россияне, вне зависимости от того, поддерживают они его авторитарную власть или нет. Это подстегивает его популярность внутри страны, особенно в условиях, когда он после вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году оказывается во все большей изоляции от Запада.

Вопрос в том, что он будет делать с этой прекрасной и заслуженной победой. Когда Россия в последний раз хорошо выступила на крупных международных соревнованиях, Путин, воспользовавшись этим успехом, вторгся на Украину, причем дважды. Будем надеяться, что на сей раз он сделает нечто более благотворное, или просто позволит стране радоваться одержанной победе.

Но вам вряд ли стоит надеяться на это, как и на победу России в финале.

Комментарии читателей

Andrei%Nedzvetsky

Эта «журналистка» Юлия Иоффе — а я бы назвал ее откровенной пропагандисткой, хорошо известна своими антироссийскими настроениями; а может, она просто зарабатывает на жизнь, промывая людям мозги через ведущие антироссийские СМИ Запада. Так или иначе, ее нельзя считать объективной. Ее друзья в России, называющие себя противниками режима, не пользуются абсолютно никакой поддержкой российского народа. Причем этот самый народ далеко не всегда любит Путина. Люди просто видят, насколько цинична и лицемерна эта Юлия Иоффе. Люди ее породы без колебаний превращают редкий для московской зимы солнечный день в демонстрацию неповиновения власти, как будто Путин контролирует все, включая погоду. Юлия, это же футбол! Остановитесь, и хотя бы раз насладитесь игрой. Ведь Ваш папа был футбольным тренером.

Dd780

Трамп тоже наверняка болеет за них.

Расслабьтесь, американцы ненавидят Трампа не меньше, чем вы ненавидите Путина! Обе страны заслуживают лучшей участи. Но если Россия победит во всех играх, я первый потребую провести расследование!

Ray Joseph Cormier

Поздно! Вся эта лживая западная пропаганда не запугала футбольных фанатов, они приехали в Россию и обнаружили, что это совсем не такая страна, какой ее рисуют лживые пропагандисты.

Andy-seattle

Ситуация ухудшилась до такой степени, что у меня возникли подозрения: а может, Путин со своими дружками как-то подтасовал этот матч, чтобы русские выиграли? Я абсолютно не доверяю ничему русскому.

Paperbackwriter

Нет. Испания играла как кучка немощных стариков, какими эта команда и является. А у России команда моложе и быстрее. Плюс к этому, дома и стены помогают.