«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых игроков сборной России 

«Одноклассники» составили рейтинг популярности главных героев «домашнего» чемпионата мира по футболу, взяв за основу обсуждения пользователей в соцсети. Список ожидаемо возглавил вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев. На его счету больше десяти тысяч упоминаний в открытых публикациях и комментариях. Пик популярности пришелся на матч с Испанией, где он отбил два мяча в серии пенальти. В этот день фамилию голкипера ЦСКА называли больше 1,8 тысячи раз.
На втором месте оказался форвард Артем Дзюба. Еще до начала турнира он был самым обсуждаемым игроком сборной, а его искренняя манера общения с болельщиками и коллегами по команде обеспечили ему заслуженное внимание. По итогам пяти игр его упомянули больше семи тысяч раз.
Тройку лидеров по версии ОК замыкает главный тренер Станислав Черчесов. За время турнира его обсуждали едва ли меньше полевых игроков. В день разгромного поражения от Уругвая, наставника россиян называли чаще всего, при этом чаще всего в негативном контексте. Однако далее он быстро «реабилитировался» перед пользователями соцсети.
Также в список попали Денис Черышев, Александр Головин, Юрий Газинский, Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Роман Зобнин и Федор Кудряшов. Ранее Пятый канал сообщал, что защиту сборной России признали лучшей на ЧМ-2018.