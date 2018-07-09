Нигматуллин предложил помощь вратарю, уволенному за поддержку сборной России 

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу решения руководства «Карпат» расторгнуть контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой за поддержку сборной России на чемпионате мира-2018.
«И я далёк от политики, и этот молодой украинский парень далёк от политики. Но я это воспринял очень близко к сердцу, потому что у меня сын — его ровесник и тоже вратарь. Ему нравится Россия, ему нравится прекрасная игра нашей сборной, он ею восхищался и мечтает играть так же, как Игорь Акинфеев, и быть таким же тренером, как Станислав Черчесов. Но его отчислили из команды из-за того, что он болел за Россию. Я решил, что ему нужно помочь. Нашёл его контакты, поговорил со своим хорошим другом-агентом и свёл их. Чем это закончится — посмотрим. Во всяком случае, этот парень не стал противиться контакту с агентом, уважительно отнёсся, сказал, что поговорит и примет решение», — сказал Нигматуллин в эфире передачи «Время покажет».