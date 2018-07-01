Медведев поздравил сборную Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» поздравил национальную команду России с выходом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу.
В 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова победили сборную Испании (1:1, по пенальти — 4:3).
«Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!», — написал Медведев.
Фото доступно на официальной странице Дмитрия Медведева в социальной сети «Твиттер».
В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля.
Сетку плей-офф мирового первенства можно посмотреть на «Чемпионате».