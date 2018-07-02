Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил успехи сборной России на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.
"Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной — победой над Испанией", — сказал Медведев в начале заседания с вице-премьерами.
Глава правительства считает, что этот выигрыш — результат действий не только футболистов и тренерского штаба, но и вышестоящих людей, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.
Ранее команда России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. В основное и дополнительное время сборные сыграли вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти успешнее оказалась Россия (4:3).
"Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную", — добавил Медведев.
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Ранее сообщалось, что Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России.