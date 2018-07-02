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Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании
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Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил успехи сборной России на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.
"Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной — победой над Испанией", — сказал Медведев в начале заседания с вице-премьерами.
Глава правительства считает, что этот выигрыш — результат действий не только футболистов и тренерского штаба, но и вышестоящих людей, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.
Ранее команда России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. В основное и дополнительное время сборные сыграли вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти успешнее оказалась Россия (4:3).
"Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную", — добавил Медведев.
Следующий матч сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля в Сочи.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.
Ранее сообщалось, что Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России.
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