Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании

"Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной — победой над Испанией ", — сказал Медведев в начале заседания с вице-премьерами.

Глава правительства считает, что этот выигрыш — результат действий не только футболистов и тренерского штаба, но и вышестоящих людей, в том числе вице-премьера Виталия Мутко

Ранее команда России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. В основное и дополнительное время сборные сыграли вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти успешнее оказалась Россия (4:3).

"Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную", — добавил Медведев.

Следующий матч сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля в Сочи

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России.