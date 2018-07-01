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Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России
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Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился впечатлениями после победы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над командой Испании, передает ТАСС.
"Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!" — написал глава правительства на своей странице в фейсбуке.
Как отметила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, Медведев после игры зашел в раздевалку сборной России и лично поздравил команду с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий этого матча.
Ранее король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018.
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