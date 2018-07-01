Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России

"Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!" — написал глава правительства на своей странице в фейсбуке.

Как отметила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова , Медведев после игры зашел в раздевалку сборной России и лично поздравил команду с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий этого матча.

Ранее король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018.