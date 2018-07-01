Премьер-министр России Дмитрий Медведев зашёл в раздевалку национальной команды и поздравил футболистов с выходом в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. В 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова победили сборную Испании (1:1, 4:3 по пенальти). «Поздравляю, ребята. Колоссальная победа! Тактически всё было сделано абсолютно грамотно. Спасибо вам большое. Здорово!» — сказал Медведев.
Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере». В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с командой Хорватии (1 июля).