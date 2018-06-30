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Александр Медведев: «No pasaran». Испанцы не пройдут"
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Александр Медведев: «No pasaran». Испанцы не пройдут" 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Экс-президент КХЛ Александр Медведев дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания — Россия. Сегодня Медведев посетил другую встречу 1/8 финала Франция — Аргентина (4:3).
— Нельзя сравнивать атмосферу на футболе и на хоккее, — сказал Медведев. — Все-таки здесь было 40 тысяч болельщиков, из которых большинство — аргентинцы. Потрясающий футбол, потрясающая интрига. Такой футбол радует глаза и сердце. Я болел за Аргентину, но Франция заслуженно победила.
— Месси сможет повторить подвиг Овечкина?
— Месси снова не забил в плей-офф. Да и все-таки нельзя быть играющим тренером. У аргентинцев в команде конфликт, поэтому и проблемы. Не думаю, что параллели с Овечкиным здесь уместны, хотя Саша тоже долго ждал своего трофея. Заодно хотел бы поздравить его с долгожданным Кубком Стэнли. И завтра «no pasaran». Испанцы не пройдут. (Ярослав СУСОВ)
Франция — Аргентина
Испания — Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало — в 17.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение, календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам
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