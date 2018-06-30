Александр Медведев: «No pasaran». Испанцы не пройдут"

— Нельзя сравнивать атмосферу на футболе и на хоккее, — сказал Медведев. — Все-таки здесь было 40 тысяч болельщиков, из которых большинство — аргентинцы. Потрясающий футбол, потрясающая интрига. Такой футбол радует глаза и сердце. Я болел за Аргентину, но Франция заслуженно победила.

— Месси сможет повторить подвиг Овечкина?

— Месси снова не забил в плей-офф. Да и все-таки нельзя быть играющим тренером. У аргентинцев в команде конфликт, поэтому и проблемы. Не думаю, что параллели с Овечкиным здесь уместны, хотя Саша тоже долго ждал своего трофея. Заодно хотел бы поздравить его с долгожданным Кубком Стэнли. И завтра «no pasaran». Испанцы не пройдут. ( Ярослав СУСОВ

Франция — Аргентина

Испания — Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало — в 17.00 (время московское) //

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