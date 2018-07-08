Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку 

Российский вратарь Игорь Акинфеев выразил слова благодарности футбольным болельщикам после матча России и Хорватии, передает телеканал «360».
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
Голкипер отметил, что сборная покидает мундиаль, но высоко ценит фанатов за искренние эмоции, которые они дарили игрокам. «Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все!», — написал он.
Акинфеев добавил, что российские болельщики — «лучшие на свете». Члены сборной России покидают игру с высоко поднятыми головами. Спортсмены уступили хорватам в серии пенальти (3:4).
Выход в четвертьфинал является лучшим результатом воспитанников Станислава Черчесова.