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Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку
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Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский вратарь Игорь Акинфеев выразил слова благодарности футбольным болельщикам после матча России и Хорватии, передает телеканал «360».
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
Голкипер отметил, что сборная покидает мундиаль, но высоко ценит фанатов за искренние эмоции, которые они дарили игрокам. «Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все!», — написал он.
Акинфеев добавил, что российские болельщики — «лучшие на свете». Члены сборной России покидают игру с высоко поднятыми головами. Спортсмены уступили хорватам в серии пенальти (3:4).
Выход в четвертьфинал является лучшим результатом воспитанников Станислава Черчесова.
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