Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Голкипер отметил, что сборная покидает мундиаль, но высоко ценит фанатов за искренние эмоции, которые они дарили игрокам. «Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все!», — написал он.

Акинфеев добавил, что российские болельщики — «лучшие на свете». Члены сборной России покидают игру с высоко поднятыми головами. Спортсмены уступили хорватам в серии пенальти (3:4).