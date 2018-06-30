Медведева назвали космонавтом после слов о малом бизнесе

Лидер петербургского движения «Содействие малому бизнесу» рассказала НСН, что нужно для развития предпринимательства в России

Недостаточным назвал развитие малого бизнеса в России премьер-министр Дмитрий Медведев . На встрече с главой Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом он заявил, что в стране малым бизнесом занимается чуть больше 20% населения, в то время как в большинстве развитых экономик — более 50%. Он также пообещал продолжать программы поддержки малого бизнеса в стране.

Лидер петербургского движения «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН рассказала, что нужно для развития малого и среднего предпринимательства в России.

«Разрешить малый бизнес и не препятствовать ему. У нас уничтожается малый и микробизнес. А везде отчитываются, что он растет. В стране не работают механизмы по договорным отношениям, по земельным отношениям, чтобы малый бизнес хотя бы в этом сегменте потребительского рынка мог развиваться. Программа развития малого бизнеса не работает, создаются всяческие препоны, чтобы предприниматели не могли ни продлить договоры, ни переоформить. А наверх дают совсем другую информацию. Мы оспариваем это в суде, но и решения судов не исполняют! У нас верхушка власти так оторвалась от земли и улетела в космос. Она не видит и не хочет проверять, что происходит на местах!» — заявила она.