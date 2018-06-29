Надежду Жихареву назначили врио главы Росморречфлота

Жихарева была назначена заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта распоряжением правительства РФ от 3 июня 2016 года.

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