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Надежду Жихареву назначили врио главы Росморречфлота
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Надежду Жихареву назначили врио главы Росморречфлота 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замруководителя Росморречфлота Надежда Жихарева назначена временно исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом в пятницу сообщается на сайте агентства.
"Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота", — говорится в сообщении.
22 июня председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Виктора Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе.
Жихарева была назначена заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта распоряжением правительства РФ от 3 июня 2016 года.
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