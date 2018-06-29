Фигуристка Евгения Медведева стала лицом Pantene

Бренд Pantene запустил конкурс #моиволосыпантин, по итогам которого определит имена 8 девушек, которые представят красоту и силу своего региона в новом рекламном ролике Pantene, съемки которого запланированы на ноябрь 2018 года. Лицом (а точнее, волосами) кампании стала титулованная российская фигуристка Евгения Медведева.

В течение 4 месяцев — с 1 июля по 25 октября — Pantene будет собирать фотографии и видео от участниц через социальные сети и специальную конкурсную платформу, созданную совместно с журналом Cosmopolitan . Каждая конкурсная заявка будет оценена членами экспертного жюри Pantene. Именно они определят имена 8 победительниц.

Автором идеи #моиволосыпантин стало креативное агентство Grey Moscow, медийное продвижение кампании обеспечило агентство Starcom при поддержке Mediacom, а площадку для проведения конкурса предоставил женский онлайн-журнал Cosmopolitan.

#МОИВОЛОСЫПАНТИН — уникальный по своему масштабу проект, охватывающий всю территорию нашей многонациональной и обширной страны. Кроме того, это пример по-настоящему слаженной и продуманной коллаборации с beauty-площадкой.

Кроме того, кампания включает в себя более 300 видеороликов с Евгенией Медведевой для соцсети «Вконтакте», персонализированных по 8 крупнейшим российским регионам и по более чем 30 самым популярным женским именам — причем в полном и кратком вариантах каждого имени

Креативы для формата Digital audio также старгетированы по геопризнаку и акцентируют внимание на природных особенностях каждой местности — Центрального региона, Поволжья, Дальнего Востока, Кавказа, Северо-Запада, Сибири, Урала и Юга.

4 месяца, 8 регионов, более 15 крупных блогеров, 300+ рекламных видеороликов — мы сделали так, чтобы о конкурсе Pantene узнало как можно больше девушек со всей России

Состав творческой группы:

Brand Manager Hair Care EECAR — Анастасия Логинова и Ксения Кулагина Associate Brand Manager Pantene EECAR — Юлия Сидина Brand Communications Hair Care CEE/CAR — Елена Булгакова

Starcom (медиа)

Regional Display Lead — Борис Воронин Content Manager — Дарья Тишкова Head of Non-Standard projects — Алёна Хожайнова Display scheduler — Юлия Белозерцева

Mediacom (медиа)

Head of communication planning — Елена Суботина

Senior supervisor — Анна Болдырева

Senior communication planner — Надежда Загребина

Communication planner — Дарья Щепалина

Grey Moscow (креатив)

Art director — Максим Вязигин

Copywriter — Иван Подолян

Client Service Director — Юлия Шелухина

Account director — Виктория Согрина

Account manager — Анастасия Чернецова

Producer — Александр Войтецкий

Cosmopolitan (площадка)

Creative director — Ефим Юсупов

Creative copywriter — Элина Обуховская

Production director — Алёна Циклаури