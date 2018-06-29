Фигуристка Евгения Медведева стала лицом Pantene 

Бренд Pantene запустил конкурс #моиволосыпантин, по итогам которого определит имена 8 девушек, которые представят красоту и силу своего региона в новом рекламном ролике Pantene, съемки которого запланированы на ноябрь 2018 года. Лицом (а точнее, волосами) кампании стала титулованная российская фигуристка Евгения Медведева.
В течение 4 месяцев — с 1 июля по 25 октября — Pantene будет собирать фотографии и видео от участниц через социальные сети и специальную конкурсную платформу, созданную совместно с журналом Cosmopolitan. Каждая конкурсная заявка будет оценена членами экспертного жюри Pantene. Именно они определят имена 8 победительниц.
Автором идеи #моиволосыпантин стало креативное агентство Grey Moscow, медийное продвижение кампании обеспечило агентство Starcom при поддержке Mediacom, а площадку для проведения конкурса предоставил женский онлайн-журнал Cosmopolitan.
Борис Воронин, Regional Display Lead, Starcom:
#МОИВОЛОСЫПАНТИН — уникальный по своему масштабу проект, охватывающий всю территорию нашей многонациональной и обширной страны. Кроме того, это пример по-настоящему слаженной и продуманной коллаборации с beauty-площадкой.
Кроме того, кампания включает в себя более 300 видеороликов с Евгенией Медведевой для соцсети «Вконтакте», персонализированных по 8 крупнейшим российским регионам и по более чем 30 самым популярным женским именам — причем в полном и кратком вариантах каждого имени
Креативы для формата Digital audio также старгетированы по геопризнаку и акцентируют внимание на природных особенностях каждой местности — Центрального региона, Поволжья, Дальнего Востока, Кавказа, Северо-Запада, Сибири, Урала и Юга.
4 месяца, 8 регионов, более 15 крупных блогеров, 300+ рекламных видеороликов — мы сделали так, чтобы о конкурсе Pantene узнало как можно больше девушек со всей России.
Состав творческой группы:
P&G (клиент)
Brand Manager Hair Care EECAR — Анастасия Логинова и Ксения Кулагина Associate Brand Manager Pantene EECAR — Юлия Сидина Brand Communications Hair Care CEE/CAR — Елена Булгакова
Starcom (медиа)
Regional Display Lead — Борис Воронин Content Manager — Дарья Тишкова Head of Non-Standard projects — Алёна Хожайнова Display scheduler — Юлия Белозерцева
Mediacom (медиа)
Head of communication planning — Елена Суботина
Senior supervisor — Анна Болдырева
Category head — Татьяна Андриянова
Senior communication planner — Надежда Загребина
Communication planner — Дарья Щепалина
Grey Moscow (креатив)
Art director — Максим Вязигин
Copywriter — Иван Подолян
Client Service Director — Юлия Шелухина
Account director — Виктория Согрина
Account manager — Анастасия Чернецова
Producer — Александр Войтецкий
Cosmopolitan (площадка)
Creative director — Ефим Юсупов
Creative copywriter — Элина Обуховская
Production director — Алёна Циклаури
Project manager — Екатерина Рязанова