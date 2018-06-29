Патрушев рассказал Путину о компенсации фермерам трат на топливо 

Правительство компенсирует фермерам убытки в связи с повышением цен на топливо — об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает «МИР 24». Компенсации будут выплачиваться из средств резервного фонда.
«По нашим расчетам, которые мы представили Дмитрию Медведеву, это порядка 12 миллиардов рублей — за период с января по июнь месяц. Тем не менее, с учетом бюджетных ограничений, видимо, цифра будет немного ниже. Сейчас мы прорабатываем вопрос, определимся и доведем в ближайшее время эти деньги до сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул Патрушев.
Глава Минсельхоза заявил, что из-за засухи урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом. Однако это никак не отразится на экспорте зерна. Он составит около 44 миллионов тонн.
Ожидаемый урожай зерна в России в 2018 году составляет около 100 млн тонн. В настоящий момент на юге страны еще продолжаются уборочные работы, по состоянию на 27 июня намолочено 4,4 млн тонн зерна.
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