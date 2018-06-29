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На Куусинена прозвучат песни о семье, любви и верности
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На Куусинена прозвучат песни о семье, любви и верности 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в библиотеке № 43 (Культурный центр им. В. Ю. Драгунского) будет организована тематическая выставка «Семья — любви великой царство». Об этом сообщила корреспонденту газеты «Хорошевка» директор КЦ Татьяна Денисова.
— Весь день в библиотеке будут звучать песни о семье, любви и верности, — рассказала Денисова. — Также мы расскажем подрастающему поколению об истории возникновения этого праздника, о жизни муромских святых Петра и Февронии; беседа будет сопровождаться демонстрацией презентации, посвящённой этой дате.
Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 12+.
Гостей ждут 8 июля с 12.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2.
(ап)
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